Medio Oriente: Michel, attacco a ospedale Gaza non in linea con diritto internazionale

- L'attacco che ha colpito l'ospedala e Gaza viola il diritto internazionale. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario svoltosi in remoto per affrontare la crisi in Medio Oriente. "Abbiamo avuto le informazioni nel corso della riunione virtuale con i leader", ha dichiarato aggiungendo che l'attacco "sembra essere stato confermato". "Un attacco contro un'infrastruttura civile non è in linea con il diritto internazionale", ha poi concluso. (Beb)