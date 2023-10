Medio Oriente: Giordania, re Abdallah II condanna distruzione ospedale Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Abdallah II di Giordania ha condannato con fermezza "il massacri odioso commesso oggi da Israele contro civili innocenti, feriti e malati che ricevevano le cure all'ospedale battista di Gaza". Il sovrano, si legge in una nota citata dalla testata "Al Mamlaka", considera l'attacco "un crimine di guerra odioso che non può essere tollerato. Israele deve immediatamente porre fine alla sua brutale aggressione contro Gaza, incompatibile con i valori umanitari e morali e costituisce una palese violazione delle norme del diritto umanitario internazionale", si legge ancora. Il re ha infine avvertito che "questa guerra, entrata in una fase pericolosa, trascinerà la regione in una catastrofe con conseguenze indesiderabili". (Res)