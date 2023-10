Medio Oriente: ospedale Gaza, Hezbollah annuncia giornata di "rabbia senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato per domani, mercoledì, una "giornata di rabbia senza precedenti", in risposta alla distruzione di un ospedale nel nord della Striscia di Gaza, attribuita alle Forze di difesa israeliane (Idf). "Facciamo in modo che domani, mercoledì, sia una giornata di rabbia senza precedenti contro il nemico", fa sapere il movimento in una nota ripresa dai media internazionali, definendo l'attacco - causa della morte di centinaia di persone - un "massacro" e "un crimine brutale". (Res)