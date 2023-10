Venezuela: Onu, Guterres accoglie "con soddisfazione" ripresa del dialogo governo-opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "accoglie con soddisfazione" la decisione di governo e opposizioni del Venezuela di far ripartire il dialogo. L'auspicio, ha riferito il portavoce Stéphan Dujarric, è che "i principali attori politici" del Paese "facciano passi avanti e sostengano discussioni che possono portare a elezioni inclusive, trasparenti e credibili nel 2024", oltre che affrontare "problemi relativi ai diritti umani". Il segretario generale ha quindi chiamato la comunità internazionale a "sostenere" l'iniziativa e ringraziato la Norvegia, per il ruolo di mediazione nel dialogo, e i governi di Messico e Barbados, i cui stati offrono ospitalità ai colloqui. (Was)