Medio Oriente: Metsola, situazione in cima a nostre preoccupazioni, favorevoli a soluzione a due Stati (2)

- "Come Unione, è importante esprimere la nostra solidarietà, ribadire il nostro rifiuto del terrorismo, contribuire al rilascio di quasi 200 ostaggi e sottolineare che il modo in cui Israele risponde all'attacco è importante per tutti noi. Dobbiamo sottolineare che dobbiamo continuare a cercare soluzioni che attenuino le conseguenze umanitarie a Gaza, in linea con i nostri obblighi e con il diritto internazionale", ha proseguito la presidente dell'Eurocamera. "Anche nei momenti più difficili, il Parlamento europeo ha sempre spinto e spingerà sempre per una soluzione a due Stati equa e giusta. Non possiamo perderlo di vista. Spingeremo sempre per una pace sostenibile e duratura. Purtroppo, la realtà è che le vili azioni dei terroristi di Hamas hanno allontanato questa prospettiva", ha continuato Metsola. "Oggi la situazione a Gaza rimane impossibile per molti. Gli obblighi umanitari dell'Europa devono rimanere una priorità e dobbiamo continuare a impegnarci con i legittimi rappresentanti del popolo palestinese e con gli attori regionali per stemperare le tensioni nella regione e nelle aree limitrofe. Come Unione, dobbiamo rimanere coerenti e uniti nel garantire che gli ostaggi siano rilasciati senza condizioni, che il terrorismo non sia giustificato, che gli aiuti umanitari raggiungano chi ne ha bisogno, che i civili non siano presi di mira, che siano mantenute le vie sicure all'interno di Gaza e che siano creati corridoi umanitari. A tal fine, dobbiamo mantenere i contatti con i Paesi vicini per aiutare l'inevitabile flusso di persone e di aiuti che deve passare", ha concluso la presidente del Parlamento europeo. (Beb)