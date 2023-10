© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il killer di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa e successivamente era uscito da un centro per i rimpatri, gli attuali Cpr. Quanti personaggi come lui sono in circolazione, anche alla luce delle sentenze degli ultimi giorni?”. E' quanto si legge in una nota della Lega.(Rin)