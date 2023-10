© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale di sicurezza (Nsc) di Israele ha avvertito i cittadini israeliani della necessità di abbandonare immediatamente la Turchia, per il timore di rappresaglie legate al conflitto in corso con Gaza. Oltre ad aver aumentato al "livello 4" l'allerta viaggi per la Turchia, l'Nsc ha anche raccomandato estrema cautela per i viaggiatori e residenti israeliani in Marocco. (Res)