Medio Oriente: Boldrini (Pd), a Gaza bombardati ospedali e scuole, questa è barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giunge in queste ore la notizia che l'ospedale Al-Ahli Arabi, gestito dalla Chiesa battista americana a Gaza City, sia stato bombardato. Sembrerebbe che ci siano almeno 500 morti. Oggi anche due campi profughi di Gaza sono stati colpiti con decine di morti e feriti. Dal 7 ottobre sono stati uccisi 15 giornalisti, abbattute le scuole dell'Unrwa e numerosi funzionari dell'Unrwa stessa sono morti sotto gli attacchi. Condanniamo l'uso indiscriminato della violenza contro i civili, le scuole, gli ospedali, le ambulanze, gli operatori umanitari. Condanniamo la punizione collettiva di un intero popolo: questa è barbarie". Lo dichiara Laura Boldrini deputata Pd e Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel Mondo. "È una modalità che non può essere mai usata da uno Stato di diritto. I dati di ieri - sottolinea - parlavano di oltre 2800 morti civili a Gaza: un numero che oggi è drammaticamente cresciuto. Tutto questo non può essere tollerato dalla comunità internazionale, è indispensabile che si ponga fine a questi crimini anche attraverso una missione urgente del Segretario generale dell'Onu António Guterres e della Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini e i conflitti armati, Virginia Gamba". (Rin)