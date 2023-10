Medio Oriente: von der Leyen, solidarietà a Israele non in contrasto con sostegno umanitario a popolazione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è contraddizione nello stare a fianco di Israele e nell'agire per i bisogni umanitari dei palestinesi. Nella mia visita in Israele ho detto chiaramente che "i terroristi non sono i Palestinesi, ma Hamas. Dobbiamo prenderci cura del popolo palestinese e dei suoi bisogni umanitari". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario svoltosi in remoto per affrontare la crisi in Medio Oriente. "Sabato ho parlato con Antonio Guterres, gli ho comunicato che la Commissione sta triplicando gli aiuti umanitari per i palestinesi per quest'anno. Stiamo anche costruendo un ponte aereo tramite l'Egitto, vicino a Gaza, per essere in grado di fornire rapidamente un aiuto attraverso il confine. Siamo in contatto con le autorità egiziane per consentire ai nostri aiuti di entrare a Gaza dall'Egitto e funzionari della Commissione sono in Egitto per preparare la consegna degli aiuti umanitari a Gaza", ha concluso. (Beb)