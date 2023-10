Medio Oriente: Michel, conflitto divisivo, combattere odio nelle nostre società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente è divisivo e genera frammentazioni nelle nostre società. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa a termine della riunione straordinaria del vertice europeo in videoconferenza svoltosi oggi. "Sappiamo molto bene che questo conflitto ha molta risonanza nel mondo e che sta generando molta frammentazione, divisioni, polarizzazioni tra le nostre popolazioni e nelle nostre società. Ed è per questo che dobbiamo cooperare, a livello di Unione europea, per cercare di allentare le tensioni, per cercare di prevenire i rischi per la sicurezza, e anche per rafforzare la cooperazione tra i nostri servizi di sicurezza", ha detto. "Certamente, è molto importante assicurarci di combattere contro i discorsi che incitano all'odio, contro l'antisemitismo e tutte le altre forme di odio, come islamofobia o razzismo. Contro tutti i discorsi che cercano di alimentare le discriminazioni tra i nostri cittadini, nelle nostre popolazioni", ha concluso. (Beb)