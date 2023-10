Medio Oriente: Michel, taglio acqua, cibo e infrastrutture di base non in linea con diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio di acqua, cibo e elettricità non è in linea con il diritto internazionale. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa a termine della riunione straordinaria del vertice europeo in videoconferenza svoltosi oggi. "Quando si taglia l'accesso alle infrastrutture di base, quando si taglia l'accesso all'acqua, quando si taglia l'elettricità, se non si consente la consegna del cibo, tutto questo non è in linea con il diritto internazionale", ha dichiarato Michel. (Beb)