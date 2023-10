© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) "condanna con fermezza l'attacco all'ospedale Al Ahli Arab a Gaza dove, secondo le notizie, centinaia di civili sono stati uccisi e feriti. Chiediamo protezione per tutti i civili, inclusi i bambini, e per le infrastrutture su cui fanno affidamento", si legge in una nota.(Com)