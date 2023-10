Cultura: al via domani la Festa del Cinema di Roma, omaggio a protagonista Anna Magnani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diciottesima edizione della Festa del Cinema, celebrerà nel suo programma il mondo della musica e alcune sue celebri icone: fra queste, Shigeru Umebayashi (Premio alla Carriera 2023), Maria Callas, Armando Trovajoli, Sting, U2, Dave Stewart, Zucchero, Giorgio Gaber, Renato Zero, Fela Kuti, Francisco Tenório Júnior, Negramaro, Salmo e Noyz Narcos. Ogni giorno il red carpet della Festa sarà animato dal sound design di Federico Sacchi Musicteller. Importanti anteprima, come la nuova stagione di Mare Fuori saranno presentati in anteprima nel programma della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma e della ventunesima edizione di Alice nella città: sul red carpet sfileranno i protagonisti della serie dei record coprodotta da Rai Fiction e Picomedia. La quarta stagione di Mare Fuori, con la regia di Ivan Silvestrini, è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotto da Roberto Sessa da un’idea originale di Cristiana Farina, scritta con Maurizio Careddu: nel cast, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Artem, Domenico Cuomo, Kyshan Wilson, Clotilde Esposito, Giovanna Sannino, Alessandro Orrei, Ludovica Coscione, Clara Soccini, Francesco Panarella, Salahudin Tijani Imrana, Giuseppe Pirozzi, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Raiz, Pia Lanciotti. (segue) (Com)