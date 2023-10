Libia: Al Koni e Dabaiba incontrano leader militari del sud, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Musa al Koni, in qualità di comandante supremo dell'esercito libico, e il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, hanno incontrato gli ufficiali della regione militare di Sabha e quelli del quarto settore di frontiera. I militari hanno fornito un resoconto sul lavoro nella regione meridionale, al fine di esaminare i problemi e le difficoltà, come la mancanza di capacità che ha portato a un calo della sicurezza nelle zone di confine. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il capo di Stato maggiore dell’esercito libico, tenente generale Muhammad Al-Haddad, e il suo consigliere per la sicurezza e gli affari di frontiera, maggiore generale Muhammad Al-Lakri, Al Koni ha sottolineato la necessità di proseguire l’impegno per la costruzione di “un vero esercito fedele alla patria, per garantirne la stabilità”. (Lit)