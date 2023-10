Francia: ministro Interno si rivolge a Procura per dichiarazioni su Hamas di deputata France Insoumise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato di essersi rivolto alla Procura della Repubblica "per apologia di terrorismo" a seguito delle recenti dichiarazioni della deputata de La France Insoumise Daniele Obono, secondo cui Hamas è un "gruppo politico islamista" che "resiste a un'occupazione". Hamas è un movimento "terrorista", ha ribattuto Darmanin su X (ex Twitter). Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "Sud Radio", Obono ha definito Hamas come un "gruppo politico islamista" con una "ramificazione armata" che "ha come obiettivo la liberazione della Palestina". In questi giorni, La France Insoumise, partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Melenchon, ha fatto nascere una polemica in Francia evitando di dare la connotazione “terroristica” ad Hamas, pur condannando l'attacco a Israele del 7 ottobre scorso. La posizione del formazione politica sta creando forti tensioni all'interno della Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), l'alleanza parlamentare tra i principali partiti di sinistra. (Frp)