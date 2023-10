Sanità: Loizzo (Lega), non ci saranno tagli, da opposizioni solo rumore per nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia chiaro a tutti: non ci saranno tagli al fondo sanitario nazionale. Anzi, questo governo ha stanziato per il prossimo anno tre miliardi in più, facendo salire a 136 miliardi le risorse a disposizione. Il più alto investimento mai visto sulla sanità con cui vogliamo rinnovare i contratti del personale, detassare premi e straordinari e abbattere le liste d'attesa. Spiace che le opposizioni non si siano risparmiate a strumentalizzare su un tema delicato e centrale per l'intero Paese come questo, dimenticando le loro mancanze e i loro errori commessi negli anni in cui stavano al governo. Dalla Lega e dal centrodestra al governo, soldi e finanziamenti per il nostro sistema sanitario nazionale. Dalla sinistra, solo rumore per nulla". Lo ha dichiarato la deputata della Lega, Simona Loizzo, intervenendo in Aula alla Camera sulle mozioni a salvaguardia del sistema sanitario nazionale. (Rin)