Italia-Bahrein: Meloni riceve re Al Khalifa, focus su rapporti bilaterali e Medio Oriente

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a palazzo Chigi un incontro con il re del Bahrein, Hamad Bin Isa Al Khalifa. Nel corso del colloquio – riferisce una nota di palazzo Chigi – sono stati approfonditi i temi dell’agenda bilaterale, con particolare riferimento alla collaborazione in ambito commerciale e difesa. Durante il confronto sono stati affrontati inoltre gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente, approfondendo in particolare le possibili iniziative per evitare l’allargamento del conflitto in corso e favorire la soluzione dei problemi umanitari più urgenti. Il colloquio ha rappresentato anche un’occasione per uno scambio di vedute sulla necessità di rilanciare un orizzonte politico con le legittime Autorità palestinesi per il processo di pace israelo-palestinese. Il presidente Meloni ha accettato l’invito a recarsi presto in visita nel Regno del Bahrein. (Rin)