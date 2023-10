Usa: Camera, fallita la prima votazione per confermare Jordan alla presidenza, non ha abbastanza voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan, presidente della commissione Giustizia, non è riuscito a raccogliere voti sufficienti per confermare la sua nomina alla presidenza della Camera dei rappresentanti, dopo essere stato selezionato dal suo partito a seguito della sfiducia di Kevin McCarthy. Alla prima votazione in aula, Jordan ha ottenuto 200 voti, contro i 212 in favore di Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla camera bassa del Congresso. Nessuno dei due ha raggiunto la soglia dei 217 voti, necessaria per confermare la nomina alla presidenza. In tutto, sono 20 i repubblicani che non hanno sostenuto la candidatura di Jordan. (Was)