Ue: premio giornalistico Daphne Caruana Galizia ad autori inchiesta su naufragio di Pylos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio greco, tedesco, britannico e tedesco ha vinto il Premio Daphne Caruana Galizia 2023 per la sua inchiesta sul naufragio dell'Adriana, che ha causato la morte di oltre 600 migranti al largo di Pylos, in Grecia. "L'indagine congiunta dell'agenzia investigativa greca "Solomon", in collaborazione con "Forensis", l'emittente pubblica tedesca "StrgF/Ard" e il quotidiano britannico "The Guardian", ha rivelato come il naufragio di migranti più letale della storia recente sia avvenuto a causa delle azioni intraprese dalla Guardia costiera greca. Il rapporto rivela anche le incongruenze nei resoconti ufficiali delle autorità greche", si legge in una nota del Parlamento europeo. Alla cerimonia di premiazione, tenutasi nella sala stampa dell'Eurocamera di Strasburgo dedicata proprio alla giornalista maltese a cui è dedicato il premio, hanno partecipato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente dell'europarlamento e responsabile del Premio, Pina Picierno, oltre che la presidente del Club della stampa di Berlino e rappresentante dei 28 membri della Giuria indipendente europea, Juliane Hielscher. "Oggi, come ogni anno, onoriamo la memoria di Daphne Caruana Galizia con un premio che ricorda con forza la sua lotta per la verità e la giustizia. I giornalisti di tutto il mondo continuano a essere presi di mira solo per fare il loro lavoro, ma si rifiutano di essere messi a tacere. Il Parlamento è al loro fianco in questa lunga battaglia per salvaguardare la libertà di stampa e il pluralismo dei media, in Europa e altrove", ha dichiarato Metsola.(Beb)