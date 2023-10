Lavoro: Moratti, bisogna aumentare i salari, per migranti maggiore solidarietà Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del lavoro ha "un problema che riguarda i salari, devono aumentare. Abbiamo il 50 per cento di lavoratori senza un rinnovo contrattuale". Lo ha detto Letizia Moratti, commentando la manovra approvata ieri mattina dal Consiglio dei ministri, a margine dell'evento "Carovita, la guerra dei prezzi" organizzato da Fondazione Corriere della sera in corso a Milano. Moratti torna sul tema della mancanza di manodopera, insistendo su un aumento di una "migrazione qualificata, attraverso la formazione anche nei paesi di origine, che possono fornire manodopera qualificata e allentare la pressione migratoria irregolare". Una maggiore integrazione e formazione dei migranti in Italia "credo che sia necessaria, calcolando quelli che sono i limiti di accoglienza che il nostro paese può avere, quindi mi richiamo a quella che deve essere una maggiore solidarietà europea", ha concluso Moratti. (Rem)