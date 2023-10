Roma: ok da Aula a mozione per cittadinanza onoraria Assange, Melito (Pd) "difendere diritti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha votato la mozione che chiede di attribuire la cittadinanza onoraria di Roma a Julian Assange. A darne notizia è la consigliera capitolina del Partito democratico, Antonella Melito. In una nota Melito dichiara: "Sono contenta che l'Aula Giulio Cesare abbia votato la mozione che chiede di attribuire la cittadinanza onoraria di Roma a Julian Assange. Un anno fa - aggiunge - eravamo uniti nell'appello per la liberazione e contro l'estradizione di Assange, contro la sua ingiusta detenzione a sostegno del suo esemplare coraggio di giornalista portavoce di verità. Un appello per difendere la libertà di stampa, la libera circolazione delle informazioni a favore di una società democratica in rispetto della volontà e dei diritti dei popoli. Oggi con questo atto dell'Assemblea proseguiamo quell'azione. Ringrazio chi ha promosso la mozione, anche per aver accolto alcune nostre modifiche, a dimostrazione che Roma, anche perché Capitale d'Italia, deve rappresentare un baluardo nella tutela dei diritti umani. Con il conferimento della cittadinanza intendiamo testimoniare un esempio di solidarietà e supporto a tutte e a tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti e condannati in violazione dei diritti fondamentali. Questa mozione pone la prima pietra per iniziare l'iter per il conferimento della cittadinanza che si completerà solo con il lavoro che dovrà avviare la commissione Roma Capitale per la stesura della delibera da concertare con i Rettori delle Università, così come fatto per Patrick Zaki" conclude Melito. (Com)