Sanità: via libera da Aula Camera a mozione maggioranza

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con votazioni per parti separate, alla mozione della maggioranza concernente iniziative a salvaguardia del sistema sanitario nazionale. Il governo aveva espresso parere favorevole al testo. Il documento del centrodestra impegna, tra l’altro, l’esecutivo “a porre in essere ogni iniziativa necessaria volta a valorizzare tutti i professionisti del servizio sanitario pubblico dal punto di vista contrattuale ed economico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ampliando inoltre l’accesso ai corsi universitari di riferimento ed ai corsi di specializzazione per disporre di un numero adeguato di medici ed operatori sanitari nel prossimo futuro”, “a provvedere con ogni mezzo al reperimento di apposite ed adeguate risorse per finanziare ulteriori strumenti incentivanti il personale”, “ad assicurare e potenziare l’adeguata ripartizione e le risorse finanziarie necessarie a sostenere il finanziamento dei costi di funzionamento dell’offerta sanitaria che garantiscano il potenziamento degli ospedali, l’assistenza domiciliare estesa, la riduzione delle liste di attesa, i programmi di prevenzione secondaria, le case e gli ospedali della comunità, le spese per il personale e per le terapie innovative, gli eventuali risparmi legati alla riorganizzazione ed al miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza, il costo dell’assistenza domiciliare” e “ad intraprendere tutte le iniziative necessarie a dare concretezza alla sanità digitale”.(Rin)