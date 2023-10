Italia-Usa: incontri al dipartimento dell’Energia per Fedriga, dobbiamo diversificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia, lo sviluppo dell’idrogeno e la cooperazione bilaterale nel campo della ricerca industriale e dell’innovazione. Sono questi i temi affrontati da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, durante il suo incontro con Huijou Harriet Kung, rappresentante del dipartimento dell’Energia Usa. “Abbiamo rilevato grande interesse verso i temi legati all'energia, in particolare nell'ambito del progetto dell'Hydrogen valley, ma anche alle collaborazioni già intessute con gli Stati Uniti nel campo della ricerca e innovazione, temi tutti da approfondire insieme in occasione del Big science business forum del prossimo anno a Trieste", ha detto Fedriga, ribadendo la necessità di organizzare urgentemente una diversificazione sostenibile a lungo termine, per superare gli shock come quelli venutisi a creare a seguito della guerra in Ucraina. (segue) (Was)