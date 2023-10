Italia-Usa: incontri al dipartimento dell’Energia per Fedriga, dobbiamo diversificare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio, si legge in una nota, ha consentito di illustrare il percorso compiuto dal Friuli Venezia Giulia nel campo dell'Hydrogen valley e lo sviluppo della sua catena del valore dalla produzione alla distribuzione, stoccaggio e utilizzo finale. Sul fronte dell'innovazione, Fedriga ha illustrato le potenzialità della regione, con i suoi centri di ricerca di fama internazionale nonché il ruolo di “strong innovator” assegnato dalla Commissione europea. Nel campo delle collaborazioni con gli Stati Uniti, è stata poi evidenziata l'annuale partecipazione a Bio Usa, la più importante convenzione internazionale sulle biotecnologie e settori biofarmaceutici, nonché la collaborazione con il Massachusetts Institute of Technolgy (Mit) su sostenibilità e Agenda Ue 2030 nei settori innovazione, formazione e sostenibilità. Il governatore, infine, ha invitato il vicedirettore per i programmi scientifici del dipartimento dell'Energia al Big science business forum (Bsbf) in programma a Trieste ad ottobre del prossimo anno. (Was)