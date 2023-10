Olbia: scongiurato allarme bomba, polizia consente ingresso viaggiatori in aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata scongiurata la presenza di un ordigno all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. E' appena giunto, infatti, il parere positivo delle forze di polizia che hanno ispezionato lo scalo in seguito a una telefonata anonima che ha denunciato un allarme bomba in un bagaglio su un volo proveniente da Milano. I responsabili di Geasar - l'ente di gestione dello scalo - in precedensa hanno iniziato a far rientrare il personale all'interno dello stabile. Si tratta, in particolare, di dipendenti dei bar, operatori sanitari e personale di terra e di bordo. Secondo Geasar, inizialmente verranno fatti rientrare tutti i viaggiatori in partenza e, successivamente, quelli in arrivo che devono ancora ritirare i loro bagagli. (Rin)