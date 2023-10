Medio Oriente: portavoce esercito Israele, non abbiamo informazioni su attacco a ospedale Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano non ha al momento informazioni sull’attacco aereo contro l’ospedale Al Ahli di Gaza che è stato denunciato oggi dalle autorità palestinesi. Lo ha affermato il portavoce dell’esercito di Tel Aviv, Daniel Hagari, citato dal quotidiano “Times of Israel”. “Non abbiamo ancora informazioni, quando le avremo daremo un aggiornamento. Non so dire se si sia trattato di un attacco aereo israeliano. Ci sono molti raid aerei, molti lanci falliti di razzi e tante fake news di Hamas”, ha affermato Hagari. (Res)