Medio Oriente: Casa Bianca non esclude intervento militare se Hezbollah entrerà in guerra con Israele

- La Casa Bianca ha discusso negli ultimi giorni la possibilità di un intervento militare nella striscia di Gaza, nel caso di un attacco contro Israele da parte di Hezbollah. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità di Washington non hanno escluso la possibilità di un intervento militare, nel caso in cui il movimento sciita libanese dovesse decidere di entrare in guerra contro Israele. Le tensioni con Hezbollah sono andate aumentando dal 7 ottobre scorso, quando il movimento islamista palestinese di Hamas ha sferrato un attacco contro Israele. L’organizzazione libanese ha sparato diversi missili contro le posizioni dei militari israeliani, che hanno risposto con attacchi aerei lungo la linea di demarcazione. Una delle fonti ha affermato che l’amministrazione Biden è in contatto con Hezbollah e con le autorità iraniane, le quali hanno detto di non poter escludere un intervento nel conflitto, se le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza dovessero continuare. (Was)