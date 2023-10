Medio Oriente: Metsola, situazione in cima a nostre preoccupazioni, favorevoli a soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Israele, a Gaza e in tutto il Medio Oriente “è in cima alle nostre preoccupazioni”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo in apertura del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, convocato in remoto per discutere della situazione in Medio Oriente. "La realtà sul campo è orribile, tragica e disperata. La guerra è sempre un inferno e come sempre sono in gioco vite innocenti. Sono state perse vite innocenti e molte decisioni sono una scelta tra il male e il peggio. Il 7 ottobre, il mondo si è svegliato con il peggior attacco terroristico alle famiglie in Israele da generazioni", ha detto Metsola, ricordando poi gli attacchi perpetrati dal movimento islamista palestinese Hamas. "Non ci possono essere scuse per questo. In Parlamento abbiamo mostrato la nostra solidarietà alle vittime e abbiamo sottolineato che Hamas è un'organizzazione terroristica che non rappresenta le legittime aspirazioni del popolo palestinese, ma che le ostacola. È una distinzione che abbiamo sempre fatto e che dobbiamo continuare a sottolineare", ha poi aggiunto la presidente del Parlamento europeo. (segue) (Beb)