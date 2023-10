Medio Oriente: Michel, fra leader Ue sostegno a dichiarazione contro attacchi Hamas e soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di Stato e di governo riuniti in videoconferenza al Consiglio europeo straordinario di questo pomeriggio hanno ribadito la dichiarazione firmata domenica scorsa sulla situazione in Medio Oriente. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa al termine della riunione di oggi. Si tratta di "una comunicazione che è estremamente chiara e forte, poiché condanniamo nei termini più severi possibili gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele e affermiamo il diritto di Israele di difendersi nel rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario", ha detto Michel. "Come Unione europea, ci stiamo mobilitando per sostenere in modo umanitario le popolazioni più vulnerabili e le popolazioni più fragili. Ci siamo anche impegnati a favore di un processo di pace, per una pace duratura basata sulla soluzione a due Stati, quindi fondata anche sul sostegno dell'Autorità palestinese", ha concluso il presidente del Consiglio europeo. (Beb)