Medio Oriente: von der Leyen, lavorare con Egitto per affrontare eventi nella regione

- È necessario lavorare con l'Egitto per affrontare le problematiche del conflitto in Medio Oriente e non vanificare l'impatto dei finanziamenti europei. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo straordinario svoltosi in remoto per affrontare la crisi in Medio Oriente. "Di recente ho parlato con diversi leader arabi. Tutti erano molto chiari sull'importanza dei nostri finanziamenti comunitari e sul fatto che i recenti eventi hanno il potenziale per attirare l'intera regione in conflitto", ha detto von der Leyen. "Questo metterebbe in dubbio l'impatto positivo dei nostri finanziamenti. Ad esempio, circa il 10 per cento dell'intero bilancio delle autorità palestinesi proviene dall'Unione europea o dall'Egitto. L'Egitto sta già ospitando un numero considerevole di rifugiati. Dobbiamo lavorare e sostenere l'Egitto nell'attuale crisi e istituire un partenariato globale", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. (Beb)