Lazio: da giunta ok piano rientro disavanzo da 170 milioni, no aumento tasse e biglietto Tpl

Nel Lazio non ci sarà nessun aumento delle tasse e del biglietto dei trasporti. Il buco da oltre 170 milioni di euro, certificato dalla Corte dei Conti, in sede di parifica, sarà coperto da fondi nazionali svincolati e dai vari tagli sul bilancio. La giunta regionale, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha approvato il piano di rientro del disavanzo al 31 dicembre 2022 pari a oltre 170 milioni, su proposta dell'assessore al bilancio Giancarlo Righini. In particolare, sono quattro i provvedimenti complessivi approvati in commissione alla Pisana e nella riunione di giunta svoltasi questo pomeriggio. Via libera al rendiconto di gestione e al consolidato 2023. Nello stesso tempo è stato deciso di rateizzare il disavanzo di 170 milioni, con un piano di copertura triennale: 91 milioni per il 2023, 36 milioni per il 2024 e 43 milioni per il 2025.