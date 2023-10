Pnrr: concluse cabine di regia a Chigi, “rafforzare monitoraggio ed evitare double funding”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esame sullo stato di attuazione degli interventi sulla rete ferroviaria e il punto sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua), sugli interventi relativi alle infrastrutture idriche e sulla misura per il rafforzamento della mobilità ciclistica: questi i temi all’ordine del giorno delle due sessioni odierne della cabina di regia Pnrr, convocate e presiedute dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto presso la Sala Verde di palazzo Chigi. Al primo tavolo istituzionale sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e l’Amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris. Nella Missione 3, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, agli investimenti sulla rete ferroviaria è stato attribuito un finanziamento pari a 24,76 miliardi di euro, di cui 12,66 miliardi per i nuovi progetti e 11,2 miliardi per progetti in essere. Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulla proposta di revisione degli interventi ferroviari, attualmente in fase di valutazione da parte della Ce. Sono state inoltre fornite informazioni in ordine allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati dal Pnrr. Avviata anche una puntuale verifica sulle diverse fonti di finanziamento dei vari interventi, al fine di evitare la problematica del “double funding”, con la richiesta al ministero competente e al soggetto attuatore di specificare dettagliatamente le opere che saranno realizzate con le risorse del Recovery Fund. (segue) (Rin)