Pnrr: concluse cabine di regia a Chigi, “rafforzare monitoraggio ed evitare double funding” (3)

- L’attività del tavolo istituzionale è proseguita con l’analisi delle due misure riferite allo stato di attuazione delle opere relative alle infrastrutture idriche. Non si sono ravvisate particolari criticità rispetto alla misura per la riduzione delle perdite nelle condotte di distribuzione dell’acqua potabile, finanziata con 900 milioni di euro, che prevede anche la digitalizzazione delle reti, per la riduzione degli sprechi e per l’ottimale gestione delle risorse idriche. Rispetto alla misura relativa agli investimenti in infrastrutture idriche primarie, finanziata con due miliardi di euro, che mira a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, la cabina di regia ha preso atto dello stato di attuazione e della necessità di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi. L’ultima misura esaminata è stata quella relativa al rafforzamento dell’intervento per l’implementazione della mobilità ciclistica, finanziata con 200 milioni di euro. La Cabina di regia, per tutti gli interventi esaminati, ha ribadito l’esigenza di attivare il “monitoraggio rafforzato” sulle infrastrutture e sull’eventuale criticità del “double funding” per alcune opere, sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione dei singoli interventi da realizzare, con l’obiettivo prioritario di salvaguardare il finanziamento e di mettere a terra tutti i progetti realizzabili con i fondi Pnrr. (Rin)