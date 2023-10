Salario minimo: M5s, governo nel caos, misura è senza oneri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge Conte sul salario minimo "è senza oneri per le casse dello Stato: non sappiamo più come spiegarlo alla maggioranza, e la commissione Bilancio lo ha confermato. Però, come ormai è prassi sul tema, al governo Meloni piace nascondersi dietro continui alibi pur di non dire apertamente che non vuole che gli italiani guadagnino almeno 9 euro lordi l'ora. Nel bocciare la norma che chiede l'introduzione in manovra di un aiuto economico alle imprese che vorranno adeguarsi alla legge in esame, l'esecutivo si dimostra ostile anche verso gli imprenditori. L'ennesima beffa per i lavoratori sottopagati. Il leit motiv è sempre lo stesso: dopo la pantomima del Cnel, il governo continua a prendere in giro i cittadini e le opposizioni. Dicano la verità: alla destra sta bene lo sfruttamento da lavoro". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio, Daniela Torto e Gianmauro Dell'Olio. (Com)