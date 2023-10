Università: Flc Cgil su caro affitti, il Governo non può ignorare i problemi irrisolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flc Cgil ha portato il proprio sostegno agli studenti e alle studentesse che oggi a Roma sono in presidio in tenda davanti a Montecitorio. I ragazzi e le ragazze continuano a mobilitarsi da mesi per chiedere attenzione e risposte non solo sulla carenza di alloggi pubblici, ma anche sulla sostenibilità degli affitti, la tutela del benessere psicologico, i trasporti, le mense e le borse di studio. Questa ennesima azione serve per ricordare che i problemi e le vertenze in atto non sono risolti e per sollecitare il Governo e le forze parlamentari ad agire, a partire dalla Legge di Bilancio, prevedendo finanziamenti adeguati sul diritto allo studio e l'istruzione pubblica accessibile a tutte e tutti. La Flc Cgil continuerà sostenere le iniziative che gli studenti metteranno in campo. (Rin)