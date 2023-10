Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 11, Teatro Regio, piazza Castello 215: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa del festival Club 2 ClubOre 11, Auditorium Città Metropolitana: la vicesindaca Favaro partecipa all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2023-2024 dell'Università della terza Età - UniTRE - Università delle Tre EtàOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III, V e II. Odg: Borgo Medievale: audizione dei firmatari della "lettera aperta per il fururo del Borgo Medievale"Ore 12, pista ciclabile di via Tirreno: l'assessora Foglietta è presente al sopralluogoOre 12:30, Lingotto Fiere, via Nizza 294: l'assessore Chiavarino partecipa all' EcommerceDayOre 13, Grattacielo Regione: l'assessore Chiavarino partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Vendemmia Torino e Portici DiviniOre 13, Palazzo Civico, Sala Orologio:Riunione della Commissione Quinta. Odg: Audizione Goethe Institut di Torino (segue) (Rpi)