- E' stato evacuato in seguito a un allarme bomba l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Tutti i voli in partenza e arrivo sono stati sospesi e ora sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire la veridicità dell'allarme, giunto in seguito a una telefonata anonima: sul posto sono presenti anche gli artificieri. (Rin)