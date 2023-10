Ue: Giorgetti a Lussemburgo per riunione Ecofin ed Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha partecipato a Lussemburgo alla riunione dell’Ecofin, che ha avuto al centro dei lavori la riforma della governance economica dell’Ue, la crisi in Medio Oriente, gli effetti del conflitto in Ucraina, nonché i temi legati alla tassazione internazionale e ai cambiamenti climatici in vista della Cop 28. Lo riporta una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze. "Per l'Italia è fondamentale raggiungere un accordo sulla revisione del patto di stabilità e crescita entro il 2023”, ha dichiarato Giorgetti nel corso del suo intervento alla sessione pubblica del Consiglio dei ministri europei, dove ha sottolineato come le nuove regole dell'Ue debbano “mirare a raggiungere il giusto equilibrio tra garantire la sostenibilità fiscale e preservare la crescita economica”. Secondo il ministro, “solo così il nuovo patto potrà essere credibile e pienamente applicabile”. Per il titolare di via Venti settembre “gli investimenti e le spese legate alle priorità europee, inclusa la difesa, sono obiettivi politici strategici che non possono essere ignorati nella riforma”. “E ciò - ha proseguito il ministro - è anche vero per gli impegni assunti nei piani di ripresa e resilienza”. (segue) (Com)