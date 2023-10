Ue: Giorgetti a Lussemburgo per riunione Ecofin ed Eurogruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgetti ha inoltre affermato che "gli Stati membri devono essere messi nella posizione di poter realizzare le misure concordate”, spiegando che al riguardo “il governo italiano si muoverà nel solco delle indicazioni che il Parlamento ha recentemente approvato". A margine dell’Ecofin, il ministro Giorgetti ha avuto un incontro “molto cordiale” con la ministra polacca, Magdalena Rzeczkowska. Al centro del colloquio la situazione economica mondiale e le future sfide della transizione ecologica in Europa. Ha partecipato all'incontro anche il candidato italiano alla guida delle Banca europea degli investimenti (Bei), Daniele Franco. In precedenza, lunedì 16 ottobre, Giorgetti aveva partecipato sempre a Lussemburgo alla riunione dell’Eurogruppo, dove si era discusso anche dell’euro digitale, oltre che della riforma del Patto di stabilità e crescita e del Pnrr. L’Eurogruppo era stato preceduto dal “Dialogo economico transatlantico”, un incontro a cui è intervenuta la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen. (Com)