Lavoro: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), pagare di più manodopera per non perderla

- Gli imprenditori "si devono far carico della carenza di lavoratori qualificati, l'Italia si permette di assistere alla fuga di giovani laureati. È un paese che deve cambiare atteggiamento e le imprese devono essere le prime a farlo. Questa manodopera bisogna riuscire a pagarla di più per non perderla". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, intervenendo in merito all'attuale scenario economico e sociale, durante l'evento "Carovita, la guerra dei prezzi" organizzato da Fondazione Corriere della sera in corso a Milano. (Rem)