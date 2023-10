Economia: “Die Welt”, bilancio politica economica del governo sorprendentemente positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “sorprendentemente positivo” il bilancio della politica economica del governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a un anno dal suo insediamento. È quanto afferma il quotidiano tedesco “Die Welt”, evidenziando che “non si è materializzato il timore” di un esecutivo “spendaccione”. Tuttavia, il debito pubblico rimane elevato e vi sono “diversi problemi in agguato” che mettono a repentaglio le promesse elettorali della leader di Fratelli d'Italia (Fd'I). In particolare, si tratta del rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce), del declino della crescita e del disavanzo pari al 144 per cento del Pil. Tutto ciò restringe il margine di manovra del governo mentre, nella proposta di bilancio per il 2024, “rimane il grande problema di una riduzione non sufficiente del deficit”, secondo l'economista Lorenzo Codogno. Vi è, infine, il ritardo nell'utilizzo dei fondi del Next Generation Eu che, per l'economista Francesco Giavazzi, stimolerebbero la crescita in quanto “unico modo per ridurre il debito”. (Geb)