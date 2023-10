Italia-Usa: Settimana della lingua italiana nel mondo prende il via in ambasciata a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seminario "Artificial intelligence and language-learning: the Italian model" ha inaugurato oggi la 23ma Settimana della lingua italiana nel mondo, all’ambasciata d’Italia a Washington. "Quest'anno, il tema di fondo della Settimana della lingua italiana è la sostenibilità, con particolare riferimento all'apprendimento sostenibile della lingua italiana, attraverso processi che mirino all'uso efficiente delle risorse e a rendere piacevole l'apprendimento stesso”, ha detto il ministro plenipotenziario Alessandro Gonzales nel suo intervento di apertura, soffermandosi poi sul ruolo delle nuove tecnologie nell'ambito dell'apprendimento linguistico e sul rapporto tra intelligenza artificiale e creatività. “L'intelligenza artificiale è un elemento nuovo, capace di rivoluzionare tutti i campi delle attività umane, ma come ogni tecnologia è un mezzo, non un fine: può essere estremamente utile se usata con un approccio critico", ha spiegato. (segue) (Was)