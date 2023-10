Italia-Usa: Settimana della lingua italiana nel mondo prende il via in ambasciata a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito sono intervenuti Luca De Biase, giornalista, scrittore ed esperto di intelligenza artificiale, Marco Gilli, addetto scientifico dell'ambasciata, e Anna De Fina, ordinaria della cattedra di lingua italiana alla Georgetown University. Quest'ultima, al termine dell'evento, ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere Omri. Gli appuntamenti legati alla settimana della lingua italiana proseguiranno in ambasciata fino alla fine del mese: giovedì 19 ottobre sarà avviata la seconda edizione del progetto di gemellaggio Italia-Usa, che coinvolgerà due licei statunitensi e due italiani; lunedì 23 ottobre avrà luogo la cerimonia di premiazione con cui l'assocazione Eduitalia assegnerà 19 borse di studio per studenti e 7 per docenti. Venerdì 27 ottobre, infine, si terrà il seminario di formazione docenti "Intelligenza artificiale nella classe di italiano, sfide e opportunità", tenuto dal prof. Roberto Dolci dell'Università per Stranieri di Perugia. (Was)