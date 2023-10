Brasile: Stato di Rondonia concede cittadinanza onoraria a primo ministro israeliano Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea legislativa dello stato brasiliano di Rondonia ha concesso la cittadinanza onoraria al primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, "per i rilevanti servizi prestati allo stato di Rondonia". Il decreto è stato pubblicato nell'edizione del 16 ottobre della gazzetta ufficiale. Il progetto di legge è stato presentato dal deputato statale Lucas Torres del Partito progressista (Pp) e depositato il 10 ottobre. Netanyahu, si legge nel testo, "si è distinto come leader" e ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami tra Brasile e Israele "mostrando una leadership ispiratrice". Torres definisce Netanyahu come "amico della comunità evangelica brasiliana", auspicando una visita del primo ministro israeliano in Rondonia. (Brb)