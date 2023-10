Imprese: Tiero (Fd'I), piano Lazio Innova dal 2024 sia anticipato, bene bandi e spazi attivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione del piano annuale delle attività 2023 di Lazio Innova, Società per azioni, "l'auspicio è che dal prossimo anno possano cambiare le modalità di approvazione del piano. Sarebbe opportuno che per il 2024 si possa procedere ad un'analisi più approfondita del documento ben prima del mese di ottobre". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Bene l'intenzione di rilanciare gli ambiti territoriali, coinvolgendo i consiglieri con incontri diretti per valorizzare gli spazi attivi. Si tratta di mettere in evidenza le opportunità che l'innovazione può offrire alle nostre imprese. E come già anticipato nelle scorse settimane mi adopererà per un tour cognitivo nella provincia di Latina, relativamente al lavoro che Spazio Attivo di Lazio Innova sta portando avanti nella realtà pontina", aggiunge Tiero. (segue) (Rer)