Imprese: Tiero (Fd'I), piano Lazio Innova dal 2024 sia anticipato, bene bandi e spazi attivi (2)

- La Regione Lazio con il Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2023-20251 ha assegnato a Lazio Innova cinque obiettivi specifici: sostenere i progetti di ricerca e quelli ad alta vocazione green del tessuto produttivo laziale, favorire l'innovazione, la cultura d'impresa e l'internazionalizzazione delle Pmi, migliorare e implementare la digitalizzazione interna ed esterna nell'ambito della gestione delle misure agevolative, migliorare e implementare l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari per start-up e Pmi del territorio, potenziare l'organizzazione interna e la presenza nel territorio nell'ambito del crescente ruolo di supporto alla Regione nell'attuazione della politica di coesione 2021-2027 e delle eventuali opportunità del Pnrr. "Mi auguro che questi obiettivi vengano centrati. Sono convinto che solamente facendo un gioco di squadra tra Regione, Lazio Innova, Comuni ed imprese si potranno cogliere opportunità importanti per il rilancio economico delle nostre aziende. La ricetta vincente è rappresentata dalla sinergia e dalla collaborazione tra tutti gli stakeholders. Da soli non si va da nessuna parte. Solo se tutti remeranno nella stessa direzione si potranno raggiungere risultati strategici per i nostri territori", conclude Tiero. (Rer)