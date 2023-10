Brasile: Partito dei lavoratori, attacco Hamas "inaccettabile" e da Israele "genocidio" a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione nazionale del Partito dei lavoratori (Pt), la forza politica del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha approvato una mozione sul conflitto tra Israele e Hamas in cui il partito classifica come inaccettabili gli attacchi del gruppo islamista Hamas in Israele e condanna l'azione di delle forze armate di Tel Aviv nella striscia di Gaza come "genocidio". "Fin dalla sua fondazione il Pt ha condannato ogni atto di violenza contro i civili, da qualunque parte provengano. Condanniamo pertanto gli attacchi inaccettabili, gli omicidi e i rapimenti di civili, commessi sia da Hamas che dallo Stato di Israele, che sta compiendo, proprio in questo momento, un genocidio contro la popolazione di Gaza, attraverso una serie di crimini di guerra", si legge nel comunicato. (segue) (Brb)