Brasile: Partito dei lavoratori, attacco Hamas "inaccettabile" e da Israele "genocidio" a Gaza (2)

- "Il Pt – prosegue la nota - ha sostenuto fin dagli anni '80 la lotta del popolo palestinese per la propria sovranità nazionale, nonché la risoluzione delle Nazioni Unite per la costituzione di due Stati nazionali, lo Stato di Palestina e lo Stato di Israele, garantendo il diritto all'autodeterminazione, sovranità, autonomia e condizioni di sviluppo, con un'economia vitale per la Palestina, cercando una coesistenza pacifica tra i due popoli". Il partito ha espresso "sostegno alle azioni del Brasile, anche in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu, in linea con la tradizione diplomatica brasiliana, a favore di un cessate il fuoco immediato e del rispetto delle risoluzioni dell'ONU, in particolare di quelle che garantiscono l'esistenza dello Stato di Palestina e un rapporto pacifico con Israele. (segue) (Brb)