Ex Ilva: Pagano (Pd), Bernabè ammette che il processo di decarbonizzazione si è fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Inquietante ciò che è emerso dall’audizione odierna del Presidente di Acciaierie d’Italia Bernabè. Ma ancor più inquietante è che che tutte le attività finora portate avanti da Dri d’Italia per l’effettivo avvio del processo di decarbonizzazione dell’ex Ilva si sono definitivamente interrotte, come sospettavamo, dalla decisione del Ministro Fitto di definanziare il progetto da 1 miliardo di euro a valere sul Pnrr. Adesso cresce la curiosità rispetto al presunto accordo tra Fitto stesso e la Morselli". Lo afferma Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Montecitorio. "Vorremmo capire innanzitutto se questo accordo esista o meno, perché anche in questo caso sembra il solito regalo a una multinazionale straniera senza alcun beneficio per la strategia di politica industriale del Paese, né per il territorio. Ambientalizzazione, salvaguardia dei livelli occupazionali e saldo dei debiti dell’indotto restano ancora una volta fuori dallo spettro di interessi che il Ministro Fitto vuole tutelare.” (Com)