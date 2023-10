Brasile: Medio Oriente, Lula cerca confronto con presidente Iran e leader regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha in programma una serie di conversazioni telefoniche con leader di Paesi del Medio Oriente per convincerli a fare pressione sull'organizzazione islamista Hamas affinché rilasci i quasi 200 ostaggi sequestrati da 11 giorni, e contemporaneamente fare pressione su Israele ed Egitto affinché consentano l'uscita dei cittadini stranieri, compresi i brasiliani, che si trovano all'interno della Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano "G1", secondo cui una delle prime telefonate sarà per il presidente dell'Iran, Efrahim Raisi. Lula ha già avuto un incontro bilaterale con il presidente iraniano in agosto, al vertice dei Paesi del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), a Johannesburg, in Sud Africa. Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, Lula ha avuto colloqui con i presidenti dell'Egitto, Abdul Fatah Al-Sisi, di Israele, Isaac Herzog, e degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed. (Brb)